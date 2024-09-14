Губернатор Беглов и министр культуры Сербии Селакович обсудили перспективы сотрудничества

Глава Петербурга и представитель Республики Сербия встретились в Александро-Невской лавре Сегодня губернатор Александр Беглов и министр культуры Республики Сербии Никола Селакович встретились в Александро-Невской лавре.
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