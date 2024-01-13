История Обрезания Господня, поздравления и открытки в великий праздник 14 января Алёна ЮрьеваКаждый год 14 января миллионы верующих во всем мире отмечают великий христианский праздник – Обрезание Господне.
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