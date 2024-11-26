Главные симптомы язвы желудка

Если не лечить гастрит, он может привести к язве желудка и онкологии. Об этом сообщает «Новосвят». Как рассказал гастроэнтеролог, гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое проявляется покраснением его стенок.
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