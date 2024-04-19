Целый арсенал оружия изъяли у жителя подмосковной Истры

Подозреваемый в незаконном обороте оружия 55-летний местный житель.В подмосковной Истре правоохранители изъяли целый арсенал оружия у местного 55-летнего жителя, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
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