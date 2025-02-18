Стали известны участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Организаторы назвали участков Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, на турнир отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам Чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России.
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