Стали известны участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Организаторы назвали участков Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, на турнир отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам Чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России.