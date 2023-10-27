На границе Индии и Пакистана в районе Сиалкота произошла перестрелка

В перестрелку с использованием автоматического оружия и минометов вступили пограничные войска Индии и Пакистана в районе Сиалкота, расположенного на границе с Кашмиром, 27 октября сообщило пакистанское агентство Express News в своем Twitter-канале со ссылкой на неподтвержденные данные.