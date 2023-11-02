Илон Маск назвал анализ Сакса об агонии Украины верным

Илон Маск, американский миллиардер и предприниматель, выступил с поддержкой мнения бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о невозможности «победы» Украины в конфликте с Россией и призвал к началу мирных переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии