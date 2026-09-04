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Спорт Уик-Энд

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Голевой пас Головина добил ПСЖ - Сафонов пропустил в ближний угол

Голевой пас Головина добил ПСЖ - Сафонов пропустил в ближний угол

На стадионе «Парк де Пренс» в Париже встретились две команды, в составах которых заметную роль играют футболисты сборной России: ПСЖ вратаря Матвея Сафонова и «Монако» полузащитника Александра Головина.

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