Частная баня загорелась под Петрозаводском

Пожарные ликвидировали возгорание в селе ЗаозерьеФото: freepik.com / Ilovehz За истекшие сутки на территории республики был зарегистрирован один пожар, огненное ЧП случилось вчера вечером под Петрозаводском в селе Заозерье Прионежского района.