Дело века: педофила Френка Этвуда казнили через 38 лет после убийства девочки в США Елена ГалицкаяВ Соединенных Штатах американца, осужденного за убийство восьмилетней девочки, казнили через 38 лет после суда.
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