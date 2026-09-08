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В Заксобрании представили новое учебное пособие по истории Южного Урала для 7 класса

В Заксобрании представили новое учебное пособие по истории Южного Урала для 7 класса

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. В стенах Законодательного Собрания Челябинской области прошла официальная презентация нового учебного пособия по истории Южного Урала, адресованного учащимся 7-х классов.

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