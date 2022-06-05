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В AT предположили, что решение Байдена направить РСЗО HIMARS на Украину приведет к проблемам

В AT предположили, что решение Байдена направить РСЗО HIMARS на Украину приведет к проблемам

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена направить РСЗО HIMARS на Украину может привести к непредсказуемым последствиям для международной безопасности, заявил в материале издания American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

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