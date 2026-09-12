Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

Белого медведя сняли «глазами тюленя» — фотография победила в BigPicture 2026

Белого медведя сняли «глазами тюленя» — фотография победила в BigPicture 2026

Белый медведь заглядывает в дыхательное отверстие тюленя во льду возле Шпицбергена / © Audun Rikardsen, BigPicture Natural World Photography Competition Рикардсен отправился на дрейфующие льды к северу от архипелага Шпицберген и нашел дыхательное отверстие тюленя, рядом с которым заметил свежие следы белого медведя.

Вернуться к статье