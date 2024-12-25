Жительница Алтая выплатила долги по штрафам, но уже в двойном размере

После суда женщина одумалась и поспешила рассчитаться с задолженностью В Алтайском крае женщину, не оплатившую административные штрафы, привлекли к ответственности с назначением штрафов в двукратном размере, сообщает региональная ФССП.
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