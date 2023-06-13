Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в «преступлении века» и потребовал обнародовать записи его переговоров с украинской Burisma

Представляющий Республиканскую партию конгрессмен Ронни Джексон обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в «преступлении века» и потребовал обнародовать записи переговоров политика с украинской компанией Burisma, подтверждающие его участие в коррупционных схемах.