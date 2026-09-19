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Царьград

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Боевики ВСУ маскируют бомбы под подарки для детей

Боевики ВСУ маскируют бомбы под подарки для детей

Ловушка была рассчитана на убийство ребёнка, который из любопытства откроет коробку.Боевики ВСУ спрятали взрывное устройство в коробке из-под детского подарочного набора.

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