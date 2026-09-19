Боевики ВСУ маскируют бомбы под подарки для детей

Ловушка была рассчитана на убийство ребёнка, который из любопытства откроет коробку.Боевики ВСУ спрятали взрывное устройство в коробке из-под детского подарочного набора.
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