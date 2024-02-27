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Добрый Мир

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Глава Минфина Силуанов: в России заморожено порядка 28 триллионов рублей активов Запада

Глава Минфина Силуанов: в России заморожено порядка 28 триллионов рублей активов Запада

Вчера 9,5K прочитали Очень любопытная фраза от главы российского министерства финансов прозвучала с утра пораньше в понедельник.

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