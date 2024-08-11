В Брянской области простились с бойцом СВО Николаем Гульцовым

Сегодня, 11 августа, в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского состоялась гражданская панихида и прощание с 55-летним Николаем Николаевичем Гульцовым, погибшим при выполнении боевых задач на СВО.
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