В последнее время в докладах генерала Конашенкова о ходе спецоперации (крупнейшей на территории Европы со времен Второй мировой) стали регулярно повторяться сообщения о том, что российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи.
В последнее время в докладах генерала Конашенкова о ходе спецоперации (крупнейшей на территории Европы со времен Второй мировой) стали регулярно повторяться сообщения о том, что российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи.
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