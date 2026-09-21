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«Мы так не договаривались – и не готовились к такому» – в Киеве жалуются, что Запад стремительно теряет позиции

«Мы так не договаривались – и не готовились к такому» – в Киеве жалуются, что Запад стремительно теряет позиции

Весь мир понимает, что западные шабаши вроде саммитов G20 давно потеряли актуальность, а всё самое важное происходит на БРИКС и ШОС.

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