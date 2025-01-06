Смехотерапия
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Смехотерапия

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Свежие мемы, юмор за день

    — Здравствуйте, а Петра Владимировича можно?— Как вас представить?— Представьте меня голым…             — Сколько можно ныть?! Возьми себя в руки, тряпка!!!— А можно мне другого психолога?               Один парень в кинотеатре так громко пил сок через трубочку, что теперь он через трубочку уже и ест.

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