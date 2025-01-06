Свежие мемы, юмор за день

— Здравствуйте, а Петра Владимировича можно?— Как вас представить?— Представьте меня голым… — Сколько можно ныть?! Возьми себя в руки, тряпка!!!— А можно мне другого психолога? Один парень в кинотеатре так громко пил сок через трубочку, что теперь он через трубочку уже и ест.