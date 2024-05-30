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Alibaba перестала принимать рубли. Компания боится вторичных санкций

Alibaba перестала принимать рубли. Компания боится вторичных санкций

Китайская компания Alibaba перестала принимать рубли и оформлять доставку в РоссиюРоссийские пользователи больше не могут оплачивать заказы в рублях на платформе Alibaba: платежи с российских карт, за исключением некоторых банков, не проходят.

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