Россиянам объяснили, как получить бесплатную путевку в санаторий

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Бесплатно отдохнуть в санатории может почти любой россиянин. Путевки по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляют гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями или нуждаются в реабилитации после недуга.
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