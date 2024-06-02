Россиянам объяснили, как получить бесплатную путевку в санаторий

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Бесплатно отдохнуть в санатории может почти любой россиянин. Путевки по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляют гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями или нуждаются в реабилитации после недуга.