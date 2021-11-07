Политолог об антимигрантских настроениях в России: в воздухе все больше пахнет девяностыми годами

Вечером 4 ноября в Новой Москве четверо мигрантов от 17 до 19 лет — все они уроженцы одного из сел Закавказья, при этом трое являются гражданами России, прописаны в Оренбургской области, избили мужчину, гулявшего с маленьким ребенком, и его друга.