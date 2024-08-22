Разработан первый квантовый микропроцессорный чип для моделирования молекулярной спектроскопии

Квантовое моделирование позволяет учёным изучать системы, которые сложны или даже невозможны с использованием классических компьютеров в различных областях, включая финансовое моделирование, кибербезопасность, фармацевтические открытия и искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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