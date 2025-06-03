ВО: в России предложили ввести военную цензуру

Военный эксперт Михаил Ходаренок выступил с инициативой ввести в России систему военной цензуры. Он аргументировал это необходимостью защиты от возможного использования неосторожных высказываний в качестве инструмента противниками в условиях продолжающихся боевых действий, передает «Военное дело».
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