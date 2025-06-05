"Связать с темой дороги". Каким будет памятник Достоевскому в Барнауле

Скульптура будет отличаться от классических, канонических вариантов, поскольку их и так уже много в России Решение установить в Барнауле памятник писателю Федору Достоевскому принято исходя из нескольких причин, в частности, это продолжение работы по благоустройству исторического центра города, рассказал "Атмосфере" архитектор Александр Деринг.