Богатого аспиранта из Китая подозревают в изнасиловании 60 женщин в Лондоне

Британская полиция подозревает 28-летнего бывшего аспиранта Университетского колледжа Лондона Чжэньхао Цзоу в изнасиловании около 60 женщин и называет его, «возможно, самым массовым насильником в истории страны», пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии