Куда пропадают змеи зимой. Места, где они прячутся до весны

Летом змею можно встретить в траве, лесу, у водоема или даже рядом с домом. Но осенью они постепенно исчезают, и всю зиму их почти не видно.
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