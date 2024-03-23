Десятки жителей Петрозаводска собрались у камня скорби на набережной

Жители карельской столицы оставляют цветы, свечи и игрушки в память о жертвах террористической атаки в Москве Жители Петрозаводска сегодня днем собрались у камня скорби на Онежской набережной, чтобы почтить память жертв террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.