Макрон в ярости: охота на тайны сексуальной жизни президента продолжается

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 60,6 тыс прочтений 2 дня назад Елена Караева Американская журналистка Кэндис Оуэнс открыто, на всю цифровую вселенную, заявила, что адвокатская команда французского президента запретила ей распространять информацию, которая касается гендерной принадлежности первой дамы Франции.
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