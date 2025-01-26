Макрон в ярости: охота на тайны сексуальной жизни президента продолжается

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 60,6 тыс прочтений 2 дня назад Елена Караева Американская журналистка Кэндис Оуэнс открыто, на всю цифровую вселенную, заявила, что адвокатская команда французского президента запретила ей распространять информацию, которая касается гендерной принадлежности первой дамы Франции.