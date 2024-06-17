Упокоились с миром: как саммит в Швейцарии похоронил надежды Зеленского объединить весь мир против России

Вот и прошёл «долгожданный», «решающий» и даже «эпохальный» (во влажных мечтах некоторых) так называемый «мирный саммит» в швейцарском Бюргенштоке – прошёл без какого-либо ажиотажа, но зато с шумом и пылью.
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