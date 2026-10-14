Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции заместителя мэра Таганрога Егора Долматова.Ему грозит 12 лет тюрьмы за получение взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Reuters: Китай не...
- Reuters: Китай не...
- Reuters: Китай не...
Рядовой случай, ничего удивительного. Вот если чиновник, или мэр, честный и компетентны человекй, это уже воспринимается, как уникальный случай, настоящее чудо. Но честные, как правило, в этом гадючнике долго не удерживаются.
Кто эту разрисованную обезьяну в мэрию пустил