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Егор 10%

Егор 10%

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции заместителя мэра Таганрога Егора Долматова.Ему грозит 12 лет тюрьмы за получение взятки.

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Наталия

Рядовой случай, ничего удивительного. Вот если чиновник, или мэр, честный и компетентны человекй, это уже воспринимается, как уникальный случай, настоящее чудо. Но честные, как правило, в этом гадючнике долго не удерживаются.