Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-глава Нацбанка Абхазии Барганджия реабилитирован за хищение денег у Этуша

Экс-глава Нацбанка Абхазии Барганджия реабилитирован за хищение денег у Этуша

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 млн рублей за необоснованное уголовное преследование.

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