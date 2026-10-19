🍁 19 октября: что отмечают в России? Сегодня поздравляем лицеистов и специалистов-криминалистов, вспоминаем Пушкина и знакомимся с народными традициями.
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