Сенатор Косачев: отказ от Договора о запрете ядерных испытаний вернет баланс сил

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что инициатива Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) необходима для восстановления равенства, паритета и военно-стратегического баланса.
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