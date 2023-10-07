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Сенатор Косачев: отказ от Договора о запрете ядерных испытаний вернет баланс сил

Сенатор Косачев: отказ от Договора о запрете ядерных испытаний вернет баланс сил

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что инициатива Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) необходима для восстановления равенства, паритета и военно-стратегического баланса.

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