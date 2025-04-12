В Академический запустят второй трамвайный маршрут Стало известно, что уже этим летом в Академический район запустят второй трамвайный маршрут.
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В Академический запустят второй трамвайный маршрут Стало известно, что уже этим летом в Академический район запустят второй трамвайный маршрут.
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