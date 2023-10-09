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Уникальный случай: 6-летней девочке отключили половину мозга

Уникальный случай: 6-летней девочке отключили половину мозга

Это был единственный выход для лечения от редкого заболевания 6-летняя Брианна Бодли из Лос-Анджелеса была вынуждена перенести сложную операцию на мозге, которая была необходима из-за редкого неврологического заболевания.

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