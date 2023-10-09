Уникальный случай: 6-летней девочке отключили половину мозга

Это был единственный выход для лечения от редкого заболевания 6-летняя Брианна Бодли из Лос-Анджелеса была вынуждена перенести сложную операцию на мозге, которая была необходима из-за редкого неврологического заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии