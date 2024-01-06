«Точка невозврата уже пройдена»: Ходаковский размышляет о последствиях конфликта для демографии Украины

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СССР-Россия

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Вот именно. эти твари у Власти, продались США, и им всё равно. что будет с народом. Но только с Россией, Украина (до 1918года-РОССИЯ) и выживет. Никому они не нужны. Даже их дипломы. только в РФ признают, а здесь (в ЕС), вы будете РАБАМИ. У некоторых Дипломы признали. Но в ОБЩЕЙ МАССЕ, вы рабы. А сколько в ГД России украинцев? А кто вам говорит, что ВЫ ниже русских. Это сейчас разделились из-за ПЕРЕВОРОТА 2014 года и последущей войны. И воевать не надо, ГРАНИЦ НЕ БУДЕТ между РФ и Украиной и ездить можно везде, без виз. Одна страна.
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