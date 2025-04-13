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Водитель машины скорой помощи пострадал во время ДТП в Челябинске

Водитель машины скорой помощи пострадал во время ДТП в Челябинске

Авария произошла 13 апреля на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. Автомобиль скорой помощи спешил в «первую» больницу, которая находится почти тут же, за перекрестком, поэтому покатился в сторону медучреждения, хотя другие автомобили встали на светофоре и ждали своей очереди проехать.

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