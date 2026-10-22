Для исследования использовали поликарбонат на основе бисфенола А Ученые КБГУ разработали модель расчета газопроницаемости полимеров, которая может быть использована для создания новых упаковочных материалов и покрытий, защищающих металл от коррозии.
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