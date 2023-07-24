ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Бедная Галя, ещё и свекруху пригрела после всех избиений. Хорошо,хоть сообразила уйти от тирана.Как все
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Как все

Как все

Галина сидела тихонько, словно мышка, она понимала, натворила такое.Знала, что за это неминуемо придёт расплата, потому -то и стойко переносила всё что сейчас с нею происходило.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ради чего  жила  эта бессловесная, затурканная  Галя? Жизнь прожита  впустую, позади  нет ни одного светлого дня, впереди  унылая  одинокая старость. Был у нас в селе  такой  &quot; Толик&quot;, алкаш,  бузотёр, бил  жену и детей, выгонял жену  зимой  на улицу в одном  платье. И  довыё...лся. Как-то зимой  он в очередной  запой выгнал жену в одной ночнушке, она пересидела у соседей, пока он, тиран, уснёт. Потом пришла  домой, детей  отправила соседям, и топором  смахнула  голову подонку.Судили  её  в сельском нашем клубе, так селяне  прямо из зала  кричали- &quot; Да  её  благодарить  надо, а не судить&quot;. Дали  ей  всего 2 года.
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16 час.
Элеонора Коган
Довёл жену,и поделом его.
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7 час.
Элеонора Коган
Бедная Галя, ещё и свекруху пригрела после всех избиений. Хорошо,хоть сообразила уйти от тирана.
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7 час.

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