Галина сидела тихонько, словно мышка, она понимала, натворила такое.Знала, что за это неминуемо придёт расплата, потому -то и стойко переносила всё что сейчас с нею происходило.
Как все
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Владимир Алтайцев
Ради чего жила эта бессловесная, затурканная Галя? Жизнь прожита впустую, позади нет ни одного светлого дня, впереди унылая одинокая старость. Был у нас в селе такой " Толик", алкаш, бузотёр, бил жену и детей, выгонял жену зимой на улицу в одном платье. И довыё...лся. Как-то зимой он в очередной запой выгнал жену в одной ночнушке, она пересидела у соседей, пока он, тиран, уснёт. Потом пришла домой, детей отправила соседям, и топором смахнула голову подонку.Судили её в сельском нашем клубе, так селяне прямо из зала кричали- " Да её благодарить надо, а не судить". Дали ей всего 2 года.
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16 час.
Элеонора Коган
Довёл жену,и поделом его.
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7 час.
Элеонора Коган
Бедная Галя, ещё и свекруху пригрела после всех избиений. Хорошо,хоть сообразила уйти от тирана.
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7 час.
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