Владимир Алтайцев

Ради чего жила эта бессловесная, затурканная Галя? Жизнь прожита впустую, позади нет ни одного светлого дня, впереди унылая одинокая старость. Был у нас в селе такой " Толик", алкаш, бузотёр, бил жену и детей, выгонял жену зимой на улицу в одном платье. И довыё...лся. Как-то зимой он в очередной запой выгнал жену в одной ночнушке, она пересидела у соседей, пока он, тиран, уснёт. Потом пришла домой, детей отправила соседям, и топором смахнула голову подонку.Судили её в сельском нашем клубе, так селяне прямо из зала кричали- " Да её благодарить надо, а не судить". Дали ей всего 2 года.