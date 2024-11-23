Ходченкова, Седокова, Самбурская: кто из звезд не общается с родителями

Актриса Светлана Ходченкова до сих пор не может простить предательство отца. Кто еще из звезд прекратил общаться с родителями? Отец Ходченковой бросил ее в годовалом возрасте Отец Светланы Ходченковой ушел из семьи, когда девочке исполнился год.