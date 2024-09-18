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Mash: Певец Сергей Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у своего двойника

Mash: Певец Сергей Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у своего двойника

Певец Сергей Жуков намерен отсудить пять миллионов рублей у своего двойника Андрея Белянина. Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-солист группы «Руки вверх» считает, что артист зарабатывает на его хитах.

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