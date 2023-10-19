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До конца 2023 года «Океан» примет более 15 тысяч школьников из России и других стран мира

До конца 2023 года «Океан» примет более 15 тысяч школьников из России и других стран мира

Год педагога и наставника для Всероссийского детского центра «Океан» ознаменован важными событиями. В этом году детский центр отпраздновал свое 40-летие, здесь прошли тематические мероприятия федерального масштаба, были реализованы уникальные проекты с участием школьников и педагогов из разных регионов России и других стран.

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