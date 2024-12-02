У 38-летнего главного разведчика Украины появились президентские амбиции.У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) появились серьёзные политические амбиции.
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