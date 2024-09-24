На Чукотке запустили энергоцентр, который заменит Билибинскую АЭС

На Чукотке официально запустили новый энергоцентр, который впоследствии заменит мощности Билибинской АЭС, обеспечивающей теплом и электроэнергией жителей Билибино и ключевых горнорудных и золотодобывающих предприятий региона.
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