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На Чукотке запустили энергоцентр, который заменит Билибинскую АЭС

На Чукотке запустили энергоцентр, который заменит Билибинскую АЭС

На Чукотке официально запустили новый энергоцентр, который впоследствии заменит мощности Билибинской АЭС, обеспечивающей теплом и электроэнергией жителей Билибино и ключевых горнорудных и золотодобывающих предприятий региона.

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