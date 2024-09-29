Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили САУ Krab в зоне СВО

Расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.
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