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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» – явный фаворит исходя из финансов и трансферов. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу». Шаронов об РПЛ

«Зенит» – явный фаворит исходя из финансов и трансферов. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу». Шаронов об РПЛ

— Исходя из финансов и трансферной кампании, «Зенит» является явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

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