В столице Пенсильвании арестовано около 200 пропалестинских активистов

На ступенях Ротонды Капитолия в столице штата Пенсильвания, городе Гаррисберг, полиция арестовала около 200 человек, протестовавших против инвестиций правительства штата в Израиль, – сообщают местные СМИ.
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